Происшествия

Вандалы отломали штык на памятнике солдату Первой мировой войны в Пскове

Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой Мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове, - выломан штык. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в какой момент он пропал - неизвестно.

«Штык неоднократно был надломан и многократно ремонтировался. В текущих погодных условиях качественно восстановить не представляется возможным», - рассказали в администрации.

При наступлении благоприятной погоды памятник приведут в надлежащее состояние. Кроме того, будут приняты меры против вандализма.

Этот памятник неоднократно привлекал внимание вандалов.