Происшествия

Великолучанин случайно убил собутыльника в гостях

52-летний мужчина предстанет перед судом в Великих Луках по обвинению в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 27 октября 2023 года обвиняемый находился в гостях в квартире у потерпевшего в Великих Луках, где между ними на почве совместного распития спиртного возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес знакомому один удар кулаком в область головы. От полученного удара потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись об пол затылочной частью головы. В результате полученных при падении телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.