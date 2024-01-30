Происшествия

Псковича подозревают в незаконной продаже iРhone своей подруги

19-летнего молодого человека в Пскове могут привлечь к уголовной ответственности за растрату - хищение чужого имущества, вверенного виновному (часть 2 статьи 160 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Молодой человек в ноябре в вечернее время находился со знакомой девушкой в сквере «Аллея Ветеранов» на улице Юбилейной. Девушка попросила вызвать такси, для этого она передала подозреваемому свой телефон iРhone 13. В последующем девушка забыла забрать гаджет и уехала.

Злоумышленник незамедлительно решил продать телефон, нашел покупателя, ввел его в заблуждение относительно принадлежности мобильного телефона. Материальный ущерб составил 46 874 рубля 38 копеек.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения.