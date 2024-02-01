Происшествия

Псковича приговорили к лишению свободы за избиение знакомой до смерти

34-летнего мужчину в Пскове осудили за причинение знакомой тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 августа 2023 года осужденный, находясь в гостях у своей 49-летней знакомой, распивал с ней спиртные напитки, после чего между ними на фоне употребленного алкоголя произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес женщине множественные удары руками в область лица, грудной клетки и конечностей, а затем ушел к себе домой. Вернувшись утром, чтобы принести извинения, мужчина обнаружил, что его знакомая умерла. Затем он сообщил об этом в правоохранительные органы.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее фигурант был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.