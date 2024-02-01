Происшествия

Псковичка отделалась условным сроком за хранение наркотиков

Псковичку осудили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Суд установил, что женщина, находясь в лесном массиве в 120 метрах от Ленинградского шоссе Р-23, нашла наркотическое средство массой 2,86 грамма и хранила для личного употребления до момента задержания.

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и возложением дополнительных обязанностей.