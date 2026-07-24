Псковичей предупредили о мошеннических письмах с требованием оплатить налоговую задолженность

Жителям Псковской области начали поступать мошеннические письма якобы от имени Федеральной налоговой службы с требованиями оплатить налоговую задолженность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники рассылают сообщения со ссылками на поддельные сайты. Кроме того, в письмах содержатся угрозы о якобы автоматической передаче документа на принудительное взыскание задолженности при отсутствии ответа.

В УФНС подчеркнули, что налоговые органы не направляют подобные письма с предложением оплатить задолженность онлайн и не имеют отношения к таким рассылкам.

Получателям подозрительных сообщений рекомендуют не открывать вложения и не переходить по ссылкам. Проверить наличие налоговой задолженности можно только через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России, личный кабинет на портале госуслуг или в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Также не следует вводить реквизиты банковской карты и оплачивать задолженность по ссылкам из сомнительных писем.

Кроме того, в налоговой службе напомнили о возможности подключить СМС-информирование о задолженности. Для этого необходимо подать письменное согласие в налоговый орган лично, через представителя, по почте или в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика либо по телекоммуникационным каналам связи.

Информация о задолженности в рамках услуги направляется не чаще одного раза в квартал. При необходимости пользователь может отказаться от получения уведомлений.

По всем возникающим вопросам жителей региона просят обращаться в Единый контакт-центр ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.