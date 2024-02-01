Происшествия

Псковичи передали мошенникам более 500 тысяч рублей

Ряд жителей области лишились в общей сложности более полумиллиона рублей в результате действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Себежа, Себежского и Великолукского районов звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и инвесторами. Они сообщили собеседникам, что некие мошенники собираются совершить попытку несанкционированного оформления на них кредитов. В связи с этим звонившие настоятельно рекомендовали срочно перевести деньги на «безопасные счета», что граждане и сделали.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности свыше 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью к полицейским. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.