Происшествия

Ушедшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковском районе

Вадима Подоянова 1964 года рождения продолжают искать в Пскове. По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза.

Пропавший был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.