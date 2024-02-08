Происшествия

Названа причина пожара, в результате которого пострадал стружанин

Предположительной причиной пожара в 12-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Центральной в деревне Марьино Стругокрасненского округа стало короткое замыкание электропроводки в розетке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17:55. В двухкомнатной квартире огонь повредил стену комнаты. Пострадавшего мужчину 1966 года рождения доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Квартиру удалось спасти от распространения огня.