Происшествия

Мужчина в темной камуфляжной куртке пропал в Пскове

67-летний Александр Сурков пропал в Пскове. 7 февраля мужчина вышел из дома, теперь его местонахождении неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.

Мужчина был одет в темно-коричневую камуфляжную куртку, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.