Происшествия

Пять псковских школьников стали курьерами у мошенников - УМВД

Часто курьерами на мошенников работают учащиеся разных заведений. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в ходе совещания сегодня, 8 февраля, передает корреспондент «МК в Пскове».

Курьеры необходимы мошенникам для реализации одной из самых популярных схем обмана, когда мошенники требуют у жителей региона передать деньги через курьера для дачи взятки правоохранителям, чтобы освободить от уголовной ответственности родственников граждан.

«Каждый третий курьер - ученик того или иного заведения. Около 30 из них даже не вступили в возраст, в котором наступает полная уголовная ответственность, им 15 лет», - уточнил Александр Полатовский.

Он добавил, что в прошлом году в Псковской области была зафиксирована ситуация, когда сразу 5 школьников стали курьерами у мошенников. Они учились в одном классе, и у них был организатор, который опробовал схему «заработка» сам и предложил товарищам, рассказал Александр Полатовский.

Добавим, сегодня в Пскове прошла коллегия с участием представителей правоохранительных структур, банковских организаций и телефонных кампаний. Ее цель – выработать дополнительные предложения по защите населения от мошенников, применяющих «социальные технологии».