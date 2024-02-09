Происшествия

Пенсионерка из Пскова перевела мошенникам свыше миллиона рублей

Злоумышленники ввели жительницу Пскова в заблуждение и завладели ее сбережениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 5 по 6 февраля пожилой жительнице областного центра звонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил собеседнице, что якобы во избежание попытки несанкционированного оформления на нее кредита необходимо срочно перечислить сбережения на «безопасный счет». В итоге горожанка поддалась на эту уловку и перевела мошеннику более миллиона рублей.

Когда женщина убедилась, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.