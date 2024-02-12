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Пскович предстанет перед судом по обвинению в краже из автомобиля

12.02.2024 17:59|ПсковКомментариев: 0

Пскович пресек преступные действия 33-летнего ранее судимого мужчины 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Рано утром мужчина проходил по улице Пароменской, где обратил внимание на разбитое стекло припаркованного рядом с домом № 23 автомобиля.

Мужчина подошел к автомобилю и увидел, как молодой мужчина складывает в имеющуюся при себе сумку провода, зарядку, проводник, а также болгарку и дрель. Прохожий потребовал прекратить, но злоумышленник замахнулся на него имеющимся в руках инструментами и убежал.

Пскович продолжил преследовать предполагаемого преступника. Он выбежал на Рижский проспект, где обвиняемого задержали с помощью прохожих и передали сотрудникам полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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