Происшествия

Псковича задержали за попытку дать взятку для встречи с братом в СИЗО

31-летнего мужчину в Пскове подозревают в покушении на дачу мелкой взятки начальнику следственного изолятора (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, утром 8 февраля мужчина находился на приеме у начальника СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области и попытался дать ему взятку, чтобы получить разрешение на свидание с братом, который содержится в следственном изоляторе. Судебные органы такое свидание не согласовывали. Начальник СИЗО-1 отказался от получения взятки, мужчину задержали.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.