Происшествия

Псковичи потеряли более 300 тысяч рублей после общения с мошенниками

Жители Пскова и Себежского района потеряли более 300 тысяч рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова и Себежского района позвонили незнакомцы и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Чтобы предотвратить несанкционированное оформление на них кредитов ввели собеседников в заблуждение, получив их сбережения.

У других жителей региона злоумышленники забрали деньги на интернет-сайтах при проведении купли-продажи товаров, в том числе автомобильного двигателя и лодочного мотора. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, в Пскове и Псковском районе отмечены факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта Госуслуги с последующим блокированием учетных записей.