Происшествия

Представитель иностранной компании пытался подкупить псковского таможенника

Представитель иностранного юридического лица пытался дать взятку сотруднику Псковской таможни, по данному факту возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что представитель иностранного юридического лица предложил деньги государственному таможенному инспектору пункта пропуска «Бурачки», чтобы ускорить процедуру таможенного оформления и освободиться от административной ответственности. Государственный таможенный инспектор проинформировал об этом правоохранительные органы.

В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), дело направили для рассмотрения мировому судье.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до трехкратной суммы денежных средств, незаконно переданных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег.