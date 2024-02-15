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Пропавшего 31 декабря пенсионера продолжают искать в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки продолжают устанавливать местонахождение Виктора Ларионова 1956 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 31 декабря 2023 года этот мужчина ушёл из дома на улице Проектной в Великих Луках и не вернулся.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, короткая стрижка.

Был одет в чёрные джинсы и берцы, рубашку в синюю клетку, куртку чёрного цвета, чёрную вязаную шапку. При себе у него были документы.

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Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Ларионова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (81153) 5-27-94 (дежурная часть), 8 911 883 38 83 (уголовный розыск) или 02, 112.