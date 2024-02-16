Происшествия

Худощавого мужчину продолжают разыскивать в Великолукском районе

Местонахождение Николая Иванцова 1983 года рождения устанавливают сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. Об Этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина пропал в деревне Кулево Великолукского района. Он вышел из дома 26 сентября 2023 года и назад не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку с красными вставками, черные спортивные штаны, синие кеды, черную с красным козырьком кепку. С собой у него был черный рюкзак.

«Всех, кто располагает информацией о местонахождении Н. А. Иванцова, просят позвонить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД), 8-911-883-38-83 (уголовный розыск) или 02, 112», - уточнили в ведомстве.