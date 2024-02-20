Происшествия

Житель Дно отделался исправительными работами за хранение наркотиков

Жителя города Дно признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что мужчина с помощью мобильного телефона заказал на интернет-сайте наркотическое средство массой 2 грамма. Получив координаты, забрал купленный наркотик в лесополосе в районе деревни Глоты Псковского района и хранил его до момента задержания сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.