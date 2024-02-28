Происшествия

Безработного жителя Невельского района привлекают к ответственности за кражу музыкального центра

Безработный, ранее судимый житель Невельского района подозревается в совершении кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» раскрыли кражу в деревне Кузьмино Невельского района, где из дачного дома путем взлома входной двери были похищены музыкальный центр и другое имущество. В совершении данного противоправного деяния подозревается мужчина 1983 года рождения. Похищенный музыкальный центр изъят.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.