Происшествия

В Псковской области подросток поджег собутыльника матери

17-летнего подростка в Островской районе подозревают в покушении на убийство знакомого матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СК России

По версии следствия, ночью 27 февраля несовершеннолетний пришел к себе домой, где его мать распивала спиртные напитки со своим знакомым. В ходе возникшего между фигурантом и гостем матери конфликта подросток облил мужчину горючей смесью и бросил в его сторону подожженный листок бумаги, от чего произошло возгорание горючей смеси на одежде и теле мужчины.

Потерпевший получил ожоги лица, туловища и конечностей. Вызванная соседями бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в лечебное учреждение, в настоящее время ему оказывается необходимая помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подростку инкриминируют часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления, включая его мотивы.