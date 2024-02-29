Происшествия

Иностранца будут судить за попытку подкупить таможенника в Себежском районе

Иностранный гражданин предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику таможни в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 30 января обвиняемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Себежском районе пытался дать взятку в иностранной валюте сотруднику таможенной службы за ускорение процедуры досмотра управляемого им автомобиля с грузом. Однако таможенник отказался от получения взятки, водитель был задержан.

Уголовное дело направленно в суд.