Происшествия

Вещи персонала украли из нового ресторана на набережной в Пскове

Неизвестный мужчина украл личные вещи персонала из нового ресторана «Дача Академика К.» на набережной реки Великой в Пскове 2 марта. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Лала Погосова / «Жесть по-псковски»

«Неизвестный мужчина проник в производственное помещение ресторана, а именно раздевалку, где хранится одежда и личное имущество персонала. После чего совершил хищение ценностей персонала», - рассказала владелица ресторана.

Инцидент произошел около 20.00.