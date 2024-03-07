Происшествия

Мошенники обманули пенсионерку из Дно под предлогом получения «компенсации за лекарства»

Более 400 тысяч рублей в общей сложности лишились двое жителей Пскова и Дно после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичу и пенсионерке из Дно позвонили незнакомцы, которые под предлогами якобы проведения операции купли-продажи автозапчастей в одном из мессенджеров, а также «получения компенсации» за ранее приобретенные лекарства завладели денежными средствами собеседников на общую сумму свыше 400 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется следствие.