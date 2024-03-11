Происшествия

Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области

Факты фиктивной регистрации иностранных граждан выявили в Пскове, Себеже и Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 2023 году на территории города Пскова неработающий местный житель 1979 года рождения осуществил фиктивную регистрацию группы граждан Республики Узбекистан без их фактического пребывания по месту регистрации. Ведется следствие.

А в Себеже в текущем году житель Себежского района 1966 года рождения фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Беларусь. В Великолукском районе в наступившем году местный житель 1995 года рождения тоже незаконно прописал гражданина Белоруссии. Обстоятельства произошедшего выясняются.