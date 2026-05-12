В хозяйственных и бесхозных строениях в Псковской области произошло восемь пожаров за три дня

Пожары в хозяйственных и бесхозных строениях зарегистрировали в Псковской области с 9 по 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Бесхозное строение сгорело в посёлке Красный Луч Бежаницкого округа на улице Октябрьской 9 мая. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнём. Спасли два жилых дома и две хозяйственные постройки.

В тот же день в деревне Филевка Бежаницкого округа сгорело бесхозное строение, жилой дом спасли. Причина аналогичная — неосторожное обращение с огнём.

Внутреннее помещение и пристройка выгорели в двухэтажном жилом доме в Печорах на улице Гвардейской 9 мая. Также сгорели две хозяйственные постройки. Предположительно, оставили источник открытого горения без присмотра. Спасён жилой дом и две хозяйственные постройки.

Также 9 мая выгорело внутреннее помещение в бесхозном строении в Дно на улице Петрова, а в деревне Добрывичи Бежаницкого округа на улице Садовой сгорело бесхозное строение. Причиной в обоих случаях оказалось неосторожное обращение с огнём.

Потолочное и чердачное перекрытия повредил огонь в хозяйственной постройке в Пскове, СНТ «Пристань-1», 10 мая. Причиной назвали нарушение правил эксплуатации печи. Постройку спасли.

В тот же день чердачное помещение в хозяйственной постройке выгорело в Пыталово на улице Юнкеровой. Причиной является также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Бесхозное строение сгорело в деревне Адорье Новоржевского округа 11 мая. Предположительно, причиной стала неосторожность при обогреве от источников открытого горения.