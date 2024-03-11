Происшествия

Тело до смерти избитого собутыльниками мужчины нашли в подвале в Пустошке

Двух мужчин обвиняют в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 6 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подвале одного из домов в городе Пустошка Псковской области тела 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

К совершению преступления причастны двое знакомых потерпевшего, с которыми он вечером 4 марта распивал спиртные напитки в гостях у одного из них. Во время употребления спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин нанесли пострадавшему множественные удары руками в область головы, от которых последний скончался на месте происшествия. Впоследствии обвиняемые перенесли тело скончавшегося знакомого в подвал дома, где его обнаружили.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Фигурантов задержали в процессуальном порядке, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.