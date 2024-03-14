Происшествия

Продолжается розыск великолучанина, пропавшего почти два года назад

Продолжается розыск великолучанина Александра Лобанова 1984 года рождения, пропавшего 22 марта 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 – (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 – (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки) или 02, 112.