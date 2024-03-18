Происшествия

Удочку почти за миллион рублей изъяли у мужчины на границе в Псковской области

Эксклюзивную удочку стоимостью 940 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники у водителя микроавтобуса на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Сотрудники таможенного поста пункта пропуска Убылинка выявили у водителя микроавтобуса незадекларированную рыболовную снасть ручной работы лимитированной серии. При этом мужчина, въезжая из Евросоюза в Российскую Федерацию, заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

Таможенники осмотрели транспортное средство совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Среди принадлежащих водителю вещей обнаружили удочку в разобранном виде и катушку для неё в индивидуальных упаковках. В футляр с удочкой были вложены два сертификата.

Мужчина пояснил, что рыболовную снасть приобрел в подарок своему родственнику за 120 евро. Чеков, подтверждающих стоимость покупки, при себе не имел. Таможенники назначили товароведческую экспертизу.

По заключению эксперта стоимость комплекта превышает 940 тысяч рублей. Удочку с катушкой изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).