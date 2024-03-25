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Убийство новорожденной девочки в Псковской области помог выявить фельдшер

Убийство новорожденного ребенка в Бежаницком районе удалось выявить благодаря фельдшеру местного фельдшерско-акушерского пункта, у которого осужденная наблюдалась в связи с беременностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Ранее сообщалось, что в Бежаницком районе 36-летнюю женщину признали виновной в убийстве новорожденного ребенка. Установлено, что 19 октября 2023 года она родила живого ребенка по месту жительства, после чего, никому об этом не сообщив, перенесла новорожденного в помещение уличного туалета и выбросила в яму. Смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

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Преступление выявлено благодаря фельдшеру местного ФАПа, у которого осужденная наблюдалась в связи с беременностью, а когда пришло время рожать – пропала. Установлено, что двое несовершеннолетних детей женщины, подростки 14-ти и 16-ти лет, проживают с родственниками, их воспитанием женщина не занимается.

Приговором суда виновной назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.