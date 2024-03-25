Происшествия

Выявленный благодаря псковским пограничникам наркоторговец получил срок в Новосибирске

Мужчину привлекли к уголовной ответственности в Новосибирске за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Кировском районном суде Новосибирска, выявить злоумышленника удалось благодаря сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В декабре 2022 года в пункте пропуска Убылинка псковские пограничники выявили следовавший из Латвии в Россию автомобиль, оборудованный тайником с 29 кг мефедрона. В рамках оперативно-розыскного мероприятия был изготовлен муляж изъятой партии мефедрона, его поместили обратно в тайник.



Автомобиль продолжил путь в Новосибирск под пристальным вниманием силовиков до пункта назначения - гаража, где наркоторговец извлёк муляж. Заказчиком груза оказался житель Новосибирска, являющийся инвалидом.

Заказчик извлёк муляж наркотического средства, расфасовав «наркотики» по двум пакетам. В дальнейшем его деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

В ходе судебного следствия мужчина частично признал вину и пояснил, что из автомобиля, который находился в гараже, он извлёк свёртки, но не знал, что в них находится наркотическое средство, сбытом наркотических средств заниматься не собирался.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.