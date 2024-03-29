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Житель Пыталовского района осужден за угрозу убийством

30.03.2024 13:41|ПсковКомментариев: 0

Житель Пыталовского района осужден за угрозу убийством своей супруги (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.  

Установлено, что 17 марта мужчина 1992 года рождения, находясь у себя дома, в ходе ссоры со своей супругой схватил потерпевшую за шею и со словами «Я убью тебя!» стал её душить. Потерпевшая высказывания восприняла как реально исполнимые и опасалась за свою жизнь и здоровье.

Суд  назначил виновному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
 

Теги: #угроза
Источник: Псковская Лента Новостей
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