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Пожилой пскович ударил ножом мужчину из-за выброшенного линолеума

Пскович 1955 года рождения ударил ножом мужчину из-за выброшенного линолеума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Днем 28 марта в полицию Пскова поступило сообщение о ножевом ранении живота. Травму потерпевший 1968 года рождения получил на улице Леона Поземского.

На место выдвинулись сотрудники полиции. Первыми во двор жилого дома прибыли сотрудники Госавтоинспекции – инспекторы ДПС взвода № 1 отельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенанты полиции Александр Николаев и Виталий Буров. Полицейские установили, что пострадавший госпитализирован в больницу, а свидетелям удалось запомнить внешность нападавшего мужчины и направление, в котором он скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции проследовали к подъезду, на который им указали неравнодушные граждане, зашли в помещение и обнаружили там псковича 1955 года рождения, у него были окровавлены руки. От ножа убегавший попытался избавиться.

По предварительной информации, причина конфликта двух мужчин – выкинутый к помойке линолеум: граждане не смогли мирным путем решить, кому достанется покрытие. На место дополнительно прибыли сотрудники ППСП УМВД России по городу Пскову и следственно-оперативная группа, нападавший мужчина был доставлен в отдел для детального уточнения всех обстоятельств произошедшего.

По данному факту проводится проверка, в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.