Происшествия

Молодого человека на автомобиле Hyundai продолжают искать в Пскове

Андрея Медведева 2003 года рождения продолжают искать в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот молодой человек, проживал в Пскове в доме на Рижском проспекте. 11 апреля он уехал на автомобиле марки Hyundai Galloper черно-серебристого цвета.

Приметы: на вид около 20 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку-ветровку, серую футболку, спортивные штаны серого камуфляжного цвета, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Медведева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.