Происшествия

Курьера мошенников из Пскова будут судить за обман пенсионеров

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за хищение у пожилых граждан денег в составе организованной группы. Мужчину обвиняют в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что молодой человек, выполняя роль курьера в составе организованной преступной группы, приезжал на территорию Бежаницкого, Порховского, Палкинского, Красногородского и Опочецкого районов с целью совершения мошеннических действий в отношении пожилых граждан.

Сообщники обвиняемого звонили на стационарные телефоны жителей указанных муниципальных образований и сообщали им заведомо ложную информацию о совершении их родственниками дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. После мошенники предлагали «освободить родственников от уголовной ответственности» путем передачи денежных средств. При получении согласия обвиняемый прибывал к месту жительства обманутых граждан и забирал у них наличные.

В результате преступной деятельности организованной группы в период с 28 сентября по 9 октября у потерпевших похитили более 1 250 000 рублей.

Уголовное дело направили в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.