Происшествия

Контрабандные сигареты на миллион рублей нашли в поезде себежские таможенники

Контрабанду партии табачной продукции стоимостью более одного миллиона рублей выявили в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В ходе осмотра железнодорожного состава, следующего на выезд из России в Латвию, пограничники выявили вырезы в верхней части бункерного пространства. В результате досмотра вагона внутри бункеров была найдена табачная продукция иностранного производства. В общей сложности из тайника извлекли 11 240 пачек сигарет, предварительная сумма оценки контрабандного товара составила 1 124 000 рублей.

Табачную продукцию изъяли сотрудники ФТС России для проведения дальнейших процессуальных действий.