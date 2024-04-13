Происшествия

Подозреваемую в краже спиртного задержали в Пскове

Женщину задержали за кражу спиртного из гипермаркета на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

18 апреля около 23:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из гипермаркета на улице Труда поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку 1975 года рождения, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.