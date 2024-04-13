Происшествия

Мужчину осудили за попытку застрелить знакомого рядом с великолукской деревней

Прокуратура Великолукского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Невельского района, который пытался застрелить знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что 14 ноября 2023 мужчина, находясь вблизи деревни Свинкино Великолукского района, на почве внезапно возникшей личной неприязни в ходе словесного конфликта, применил имеющееся у него гладкоствольное огнестрельное оружие и выстрелил в голову потерпевшему, причинив тому тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Потерпевший самостоятельно дошел до проезжей части, вызвал скорую и прибыл в приёмный покой межрайонной больницы, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.