Происшествия

Пенсионерка в пальто и малиновом платке пропала в Пскове

79-летняя Нелля Воробьева пропала в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», 19 апреля она вышла из дома, с тех пор местонахождение женщины неизвестно.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Женщина была одета в коричневое пальто, черные штаны, черные ботинки и малиновый платок.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.