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Учетные записи четырех псковичей на «Госуслугах» заблокировали злоумышленники

Учетные записи четырех пользователей сайта «Госуслуги» из Псковской области заблокировали злоумышленники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 апреля четырем пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и других организаций. Под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт, а также перерасчета пенсии злоумышленники получили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Проводится расследование.