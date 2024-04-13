Происшествия

Нетрезвого водителя остановили в Великих Луках

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, 16 апреля около 17:00 у дома по улице Зверева инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Ford. Выяснилось, что управлял этой машиной великолучанин 1969 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.