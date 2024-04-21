Происшествия

Камера видеонаблюдения на доме великолучан записала звук падения беспилотников

Два беспилотника сбили над Псковской областью ночью

Напомним, сегодня ночью над южными районами Псковской области были сбиты два беспилотника.

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