Происшествия

Оборудование для морской яхты изъяли у водителя на границе РФ в Псковской области

Попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации оборудования для морской яхты пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора. В ходе осмотра грузового автомобиля марки Volvo, следовавшего из Эстонии в Россию, в кабине обнаружены укрытые от пограничного контроля механизмы для морской яхты.

Укрытие товара осуществлялось в инструментальном ящике кабины транспортного средства, а также в ящиках для хранения личных вещей над спальным местом водителя. Ориентировочная стоимость обнаруженных устройств составила 700 000 рублей.

Выявленные товары переданы сотрудникам таможенного поста для проведения дальнейших процессуальных действий.