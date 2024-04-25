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Происшествия

Мошенники выманили у псковичей около 200 тысяч рублей

28.04.2024 12:47|ПсковКомментариев: 0

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей Псковской области лишились в общей сложности около двухсот тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

По версии следствия, в эти апрельские дни трем жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. Они сообщили собеседникам, что некие комбинаторы будто бы собираются совершить попытки несанкционированного доступа к сбережениям собеседников, и настоятельно рекомендовали им срочно перевести деньги на «безопасные счета». А искателям «легких» денег звонившие предложили дополнительный заработок на одном из интернет-сайтов.

В итоге потерпевшие, среди которых оказались двое пенсионеров, потеряли в совокупности около двухсот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. 

По данным фактам возбудили уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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