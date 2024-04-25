Происшествия

Псковичка лишилась около миллиона рублей после общения с мнимым банковским служащим

Псковичка после общения с мнимым банковским служащим лишилась около миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 апреля жительнице областного центра позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банковской сферы. И под предлогом предотвращения попытки несанкционированного оформления на собеседницу кредита завладел ее денежными средствами на сумму около миллиона рублей. Потерпевшая обратилась за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.