Происшествия

При пожаре в печорской деревне Новые Бутырки пострадала пенсионерка

Женщина пострадала при пожаре в жилом доме в деревне Новые Бутырки Печорского муниципального округа в ночь с 3 на 4 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании на улице Тайловский Бор поступило в 1:39. Ликвидировать горение смогли до прибытия МЧС.

В комнате огонь повредил пол и стену. Пострадала женщина 1956 года рождения, ее доставили в медицинское учреждение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

Помимо этого, 4 мая в 14:51 стало известно о пожаре на улице Коммунальной в Себеже. В жилом доме сгорела кровля, огнем повреждены стены. Также стена повреждена в хозяйственной постройке, еще одна хозяйственная постройка сгорела. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в 18:28 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольской в деревне Неёлово-1 Псковского района. Сгорели две хозяйственные постройки. Предположительно, причиной стало также неосторожное обращение с огнем. Еще две хозяйственные постройки от огня удалось спасти.