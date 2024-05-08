Происшествия

Хозпостройка горела в Невеле из-за неисправного электроприбора

Хозяйственная постройка выгорела в переулке Заслонова в Невеле 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

В МЧС о пожаре сообщили в 15:22. Предположительная причина – аварийный режим работы электроприбора внутри хозяйственной постройки. От огня спасли жилой дом, гараж, дровяник.

А в ночь на 8 мая в 2:20 поступило сообщение о возгорании на улице Островской в Палкино. В бесхозном строении сгорел матрац. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.