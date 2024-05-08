Происшествия

Деревянные настилы на пешеходных дорожках уничтожили вандалы у строящегося госпиталя в Пскове

Деревянные настилы на пешеходных дорожках уничтожили вандалы у строящегося госпиталя в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

«Многие из вас знают, что наше предприятие прокладывает новые сети к строящемуся госпиталю (и меняет старые). Для обеспечения бесперебойности поставок тепла и горячей воды наши специалисты используют хорошо зарекомендовавшую себя систему временных трасс. Это пластиковые трубы, которые проложены параллельно с трассами, чтобы жители не почувствовали никаких неудобств, кроме эстетических и связанных с пересечением этих самых сетей, которые лежат прямо на поверхности земли», – рассказали на предприятии.

Чтобы жителям было проще передвигаться, были изготовлены деревянные настилы, которые проходят над временными трубами.

«Именно эти настилы и стали жертвами вандалов. Если честно, то мы слабо понимаем, как эти негодяи умудрились разломать добротный деревянный настил. Настилы были изничтожены и брошены на зелёную зону. На них отчётливо видны следы протекторов шин», - уточнили «Псковские тепловые сети».

«Мы искренне не понимаем, как смогли уцелеть временные трассы. Вы только представьте фонтан из кипятка, который мог нанести вред жизни и здоровью граждан. А это, на секундочку, уже совсем другая статья. Наше предприятие обращается ко всем жителям нашего славного города, которые могут располагать информацией о тех мерзавцах, которые устроили гонки по пешеходной дорожке. Если у вас есть фото- или видеоматериалы, мы очень просим выслать их в наш адрес. Всё строго конфиденциально», – обратились к псковичам в ПТС.