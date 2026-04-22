Фотофакт: Палы травы фиксируют псковичи в Неелово

Пал травы был замечен в окрестностях псковской деревни Неелово, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Местные жители отмечают сильный запах гари и выражают обеспокоенность ситуацией. По сообщению от МЧС в той стороне Псковского округа палы травы фиксируются целый день с обеда.

Отметим, что ранее на территории Псковского округа был введен особый противопожарный режим.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.