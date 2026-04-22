Псковский фельдшер скорой помощи обвиняется в получении взятки

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении фельдшера психиатрической бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи» по обвинению в получении должностным лицом взятки, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, летом 2025 года обвиняемый прибыл в город Печоры по вызову для оказания помощи пациенту с признаками психического расстройства. У него возник умысел на получение от родных пациента денег для организации его перевозки в медицинское учреждение для последующей госпитализации.

Мужчина убедил родственницу пациента передать ему в качестве взятки 30 тысяч рублей для госпитализации лица в Псковскую станцию скорой медицинской помощи.

При этом из дела усматривается, что основания для госпитализации пациента в медицинское учреждение имели место.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 5 мая.

